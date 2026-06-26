Prinses Alexia is jarig: wat maakt haar zo geliefd bij royaltyfans?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Prinses Alexia viert haar verjaardag en dat is voor veel royaltyfans een mooi moment om stil te staan bij de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Door de jaren heen is Alexia uitgegroeid tot een volwassen royal die steeds vaker haar eigen plek lijkt in te nemen binnen het Koninklijk Huis.

Hoewel haar studietijd privé is, verschijnt prinses Alexia af en toe bij publieke momenten met de koninklijke familie. Op die momenten valt ze vaak op: door haar uitstraling, haar stijl en de ontspannen manier waarop ze zich naast haar ouders en zussen laat zien.

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Een prinses met een opvallende uitstraling

Prinses Alexia hoeft weinig te doen om de aandacht te trekken. Tijdens officiële fotomomenten en publieke optredens valt ze vaak op door haar zelfverzekerde houding en open uitstraling. Ze oogt volwassen, maar behoudt tegelijk iets jeugdigs en spontaans. Dat maakt haar voor veel royaltyfans interessant om te volgen. Alexia is geen kroonprinses zoals haar oudere zus Amalia, maar staat wel dicht bij het hart van het koninklijk gezin. Daardoor kijken veel mensen met belangstelling naar de manier waarop zij zich ontwikkelt.

Haar eigen plek binnen het gezin

Als tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima heeft Alexia een andere positie dan prinses Amalia. Amalia bereidt zich als Prinses van Oranje voor op haar toekomstige rol, terwijl Alexia meer op afstand van die directe troonopvolging staat. Dat geeft haar publieke rol een andere lading. Alexia is duidelijk onderdeel van het Koninklijk Huis, maar hoeft niet dezelfde zichtbare verantwoordelijkheid te dragen als haar oudere zus. Daardoor kan ze voor het publiek overkomen als een jonge, vrijere, royal die op haar eigen manier volwassen wordt.

Tekst gaat verder onder video waarin prinses Alexia wordt geconfronteerd met relatiegeruchten.

Stijlvol zonder te overdrijven

Ook haar kledingkeuzes worden vaak opgemerkt. Alexia verschijnt bij publieke momenten regelmatig in stijlvolle outfits die passen bij haar leeftijd, maar ook bij haar koninklijke achtergrond. Ze kiest geregeld voor looks die elegant zijn, zonder dat het zwaar of te formeel wordt. Daarmee past ze goed in een familie waarin mode en uitstraling vaak onderwerp van gesprek zijn. Koningin Máxima staat al jaren bekend om haar uitgesproken stijl, en ook bij Alexia is te zien dat kleding een belangrijk onderdeel is van haar publieke verschijning.

Ze blijft herkenbaar voor een jong publiek

Wat Alexia aantrekkelijk maakt als publieke figuur, is dat ze ondanks haar titel ook herkenbaar blijft voor jonge mensen. Ze studeert, ontwikkelt haar eigen stijl en groeit zichtbaar op onder de ogen van het publiek. Natuurlijk blijft een groot deel van haar leven privé, dat is ook terecht. Maar de kleine momenten waarop ze wel verschijnt, zorgen ervoor dat royaltyfans nieuwsgierig blijven. Alexia laat genoeg van zichzelf zien om op te vallen, maar niet zoveel dat het mysterie verdwijnt.