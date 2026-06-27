Weet je nog? Welk televisiemoment is dit… en met wie?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een stralende vrouw krijgt twee kussen op de wang. Het publiek thuis had massaal gestemd en heel Nederland leek in de ban van één televisieprogramma. Maar weet jij nog om welk iconisch tv-moment het gaat? En wie zien op de foto? Scroll snel verder voor het antwoord.

Op deze foto zien we Mariska Bauer met de ouders van Frans Bauer tijdens de uitreiking van de Gouden Televizier-Ring 2004. De grote winnaar van de avond was de realitysoap De Bauers, die door het Nederlandse publiek werd verkozen tot beste televisieprogramma van het jaar.

Over De Bauers

In het najaar van 2003 veroverde Frans Bauer de harten van de kijkers met de achtdelige RTL 4-serie. In De Bauers kregen Nederlanders een kijkje in het dagelijks leven van de volkszanger en zijn gezin. De serie liet zien hoe hecht de familie was en hoe gewoon Frans ondanks zijn succes was gebleven. Kijkers zagen onder meer hoe hij meerdere keren per dag zijn moeder belde en hoe zijn vrouw Mariska thuis alles regelde. Een van de meest besproken momenten was zijn bezoek aan zijn gezin in Spanje, nadat hij het thuis zonder vrouw en kinderen niet langer uithield. De serie eindigde met een groots optreden van Frans Bauer in een uitverkocht Ahoy’, waar hij duizenden fans toezong met zijn grootste hits.

Mariska Bauer neemt de prijs in ontvangst

Tijdens de finale van de Televizier-Ring liet De Bauers concurrenten Expeditie Robinson en De Lama’s achter zich. Op het moment van de prijsuitreiking stond Frans Bauer zelf op het podium in Dordrecht. Daarom nam Mariska de prijs namens hem in ontvangst. Door de zenuwen liet ze de Gouden Televizier-Ring zelfs uit haar handen glippen. Live vanuit het theater vroeg Frans vervolgens nieuwsgierig hoe de prijs eruitzag. Mariska kon haar geluk nauwelijks op en reageerde zichtbaar geëmotioneerd op de bijzondere overwinning van een programma dat simpelweg hun eigen leven volgde.

Bekijk hier een aflevering van de serie: