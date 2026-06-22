De Bauers deze zomer weer terug met realityserie

Tekst: Ruth Smeets

De camera’s staan opnieuw aan bij de familie Bauer. Frans Bauer en Mariska Bauer zijn deze zomer te zien in De Bauers, een Nieuwe Fase.

In de nieuwe afleveringen van De Bauers, een Nieuwe Fase draait het om een grote verandering binnen het gezin. Frans en Mariska zijn sinds kort opa en oma, nadat hun zoon Jan en zijn vriendin Danique in april ouders werden van hun zoontje Jantje.

Een nieuw hoofdstuk voor de Bauers

In De Bauers, een Nieuwe Fase volgen kijkers hoe Frans en Mariska wennen aan hun rol als grootouders. Ook Jan en Danique komen in beeld, terwijl zij hun draai proberen te vinden als jonge ouders. Met de komst van Jantje is er binnen de familie weer genoeg gebeurd om een nieuw seizoen mee te vullen.

Opnieuw veel belangstelling

Dat er een vervolg zou komen, kwam niet helemaal als een verrassing. De Bauers – 20 jaar later was in 2024 een groot succes op televisie. Gemiddeld keken ongeveer 2,5 miljoen mensen naar de reallifesoap, waarmee het programma uitgroeide tot een van de grootste NPO-hits van de afgelopen jaren.

Tekst gaat verder onder de video.

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Ook veranderingen in de liefde

Binnen de familie is veel veranderd. Kim Wijers, de ex-vriendin van Christiaan Bauer, keert niet terug in de serie. De twee gingen vorig jaar uit elkaar. Of zijn nieuwe vriendin Rosalie van der Horst wel te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.

Vanaf augustus op televisie

Een exacte startdatum is nog niet bekendgemaakt door AVROTROS. Wel is duidelijk dat De Bauers, een Nieuwe Fase vanaf augustus te zien zal zijn op NPO 1.