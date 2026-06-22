De Bauers Anp

© ANP

De Bauers deze zomer weer terug met realityserie

Tekst: Ruth Smeets

22/06/2026

De camera’s staan opnieuw aan bij de familie Bauer. Frans Bauer en Mariska Bauer zijn deze zomer te zien in De Bauers, een Nieuwe Fase.

In de nieuwe afleveringen van De Bauers, een Nieuwe Fase draait het om een grote verandering binnen het gezin. Frans en Mariska zijn sinds kort opa en oma, nadat hun zoon Jan en zijn vriendin Danique in april ouders werden van hun zoontje Jantje.

Christiaan Bauer
Lees ook Chris Bauer ontmoette vriendin in supermarkt: ‘Toen was het raak’

Een nieuw hoofdstuk voor de Bauers

In De Bauers, een Nieuwe Fase volgen kijkers hoe Frans en Mariska wennen aan hun rol als grootouders. Ook Jan en Danique komen in beeld, terwijl zij hun draai proberen te vinden als jonge ouders. Met de komst van Jantje is er binnen de familie weer genoeg gebeurd om een nieuw seizoen mee te vullen.

Opnieuw veel belangstelling

Dat er een vervolg zou komen, kwam niet helemaal als een verrassing. De Bauers – 20 jaar later was in 2024 een groot succes op televisie. Gemiddeld keken ongeveer 2,5 miljoen mensen naar de reallifesoap, waarmee het programma uitgroeide tot een van de grootste NPO-hits van de afgelopen jaren.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Ook veranderingen in de liefde

Binnen de familie is veel veranderd. Kim Wijers, de ex-vriendin van Christiaan Bauer, keert niet terug in de serie. De twee gingen vorig jaar uit elkaar. Of zijn nieuwe vriendin Rosalie van der Horst wel te zien zal zijn, is nog niet duidelijk.

Vanaf augustus op televisie

Een exacte startdatum is nog niet bekendgemaakt door AVROTROS. Wel is duidelijk dat De Bauers, een Nieuwe Fase vanaf augustus te zien zal zijn op NPO 1.

LEES OOK

Moïse Trustfull vertelt waarom relatie met Kaj van der Voort zo goed werkt
Mischa Blok snapt kritiek op Rafael van der Vaart niet: ‘Het is toch ook zo?’
Merel Westrik neemt presentatie Project Rembrandt over van Annechien Steenhuizen
Grote schrik om Peter Jan Rens: presentator zakt thuis in elkaar

Uit andere media

Party Horoscoop

Horoscoop: Week 26 brengt dit met zich mee
Weekend De Bauers Anp

De Bauers deze zomer weer terug met realityserie
Vriendin telefoon

Jessie: ‘We ontdekten dat videobellen verrassend spannend kan zijn’
Sante Bounty Bites

Lekker zelf maken: zomerse bounty bites
Meer van Ruth