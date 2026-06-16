Chris Bauer ontmoette vriendin in supermarkt: ‘Toen was het raak’

Tekst: Emelie van Kaam

Chris Bauer was op slag verliefd toen hij zijn huidige vriendin Rosalie van der Horst in de supermarkt zag. Maar stiekem kenden de twee elkaar al bijna hun hele leven, vertelt hij deze week in Weekend. Waarom het dan zo lang duurde voordat de romantiek opbloeide? “Ik denk dat het te maken heeft met timing.”

Chris Bauer is tot over zijn oren verliefd. En wel op zijn vriendin Rosalie van der Horst die hij begin juni tijdens het Muziekfeest Op Het Plein voor het eerst meenamen op de rode loper. Daar vertelde hij Weekend hoe ze elkaar ontmoet hebben en dat blijkt al een hele tijd terug te zijn geweest. “We kennen elkaar al vanaf de kleuterschool, dus we hebben elkaar zien opgroeien en we begrijpen elkaar daarom ook goed. Dat is erg fijn.”

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Timing

Ondanks dat de twee elkaar al vrijwel hun hele leven kennen, was er eerst absoluut geen sprake van liefde of romantiek, vertelt Chris. “Ik vraag me ook weleens af waarom het zo lang duurde voordat de vonk oversprong. Ik denk dat het te maken heeft met timing. We hebben eigenlijk nooit echt op die manier contact gehad.”

Supermarkt

Tot Chris en Rosalie elkaar tegenkwamen in de, jawel, supermarkt. “En toen was het een soort van raak”, vervolgt het Bauer-telg. “Mijn relatie was uit (Chris had vijf jaar een relatie met Kim, red.) en zij had ook geen relatie. En dan, ja…”

Lees het hele interview met Chris Bauer in Weekend editie 25, vanaf 17 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.