Meghan Markle 45 jaar: dit wist je nog niet over de Hertogin van Sussex

Tekst: Lisa Manche

Hoera! Meghan Markle blaast vandaag 45 kaarsjes uit. Tijd om eens terug te blikken op haar carrière voordat ze royal werd. En nee, dan hebben we het niet over haar werk als actrice. Meghan beoefende namelijk ook een ander creatief beroep.

Ze gaf ooit les in kalligrafie

Voordat de serie Suits voor haar doorbraak zorgde, werkte Meghan niet alleen als freelance-kalligraaf, maar gaf ze ook kalligrafieles in Beverly Hills. Bij de winkelketen Paper Source leerde ze klanten hoe ze sierletters moesten schrijven, cadeaus konden inpakken en zelfs boeken konden inbinden. Het was een bijbaan waarmee ze auditierondes financierde.

Volgens de directeur van Paper Source verzorgde Meghan complete workshops voor klanten terwijl ze haar acteercarrière probeerde op te bouwen.

Bekende klanten

Een detail dat zelfs veel royaltyfans niet kennen: Meghan had beroemde klanten voor haar kalligrafiewerk. Ze schreef onder meer de trouwuitnodigingen voor zanger Robin Thicke en actrice Paula Patton toen zij in 2005 trouwden. Paula Patton vertelde later dat ze Meghan toen al opvallend elegant en vriendelijk vond. Meghan onthulde zelf in een interview met Esquire dat dit werk veel lucratiever was dan een doorsnee horecabaan voor een beginnende actrice.

Ze droeg een sok om haar hand tijdens het schrijven

Tijdens drukke periodes werkte Meghan ook aan luxe correspondentie voor het modehuis Dolce & Gabbana. Om te voorkomen dat huidolie of vlekken op de kaarten terechtkwamen, droeg ze naar eigen zeggen een witte sok om haar hand terwijl ze schreef.

Eigen logo geschreven

Meghans kalligrafietalent is geen afgesloten hoofdstuk. Bij de lancering van haar lifestylemerk American Riviera Orchard (later voortgezet onder de naam As Ever) bleek dat het logo in haar eigen handschrift was geschreven.

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BRON: US WEEKLY, WHO, PEOPLE