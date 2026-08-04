Zo ziet het luxe jacht van koning Willem-Alexander eruit

Tekst: Lisa Manche

Willem-Alexander geniet momenteel van zijn vakantie in het zonnige Griekenland. In hun riante villa is het voor het koningspaar al heerlijk toeven, maar op echte warme dagen kan de koning ook de verkoeling opzoeken op het water op zijn luxe jacht.

Alma

De koning en zijn gezin genieten al ruim zes jaar van de Wajer 55. Willem-Alexander zou het jacht in 2020 voor 2 miljoen euro hebben gekocht. Het schip draagt de naam Alma, vernoemd naar Willem-Alexander en Máxima.

De prachtige Wayer sportboot van onze koning komt zomaar voor onze deur langs varen… pic.twitter.com/xRQPGqIqBp — Duke Urbanik (@Urbanik) June 3, 2020

Aan luxe geen gebrek

Hoe het interieur van het specifieke jacht van de koning er precies uitziet, is niet bekend. Maar promotiefoto’s van de Wajer 55 geven een beeld. Het schip is 16 meter lang en kan een vaarsnelheid van 38 knopen bereiken. Dat is vergelijkbaar met 70 kilometer per uur.

Het interieur aan boord ziet er niet alleen luxe uit, maar is ook praktisch. Alles kan worden uitgeklapt en ingeklapt. Denk bijvoorbeeld aan het anker en het zwemplateau.

De Alma biedt ook slaapplekken: een tweepersoonsbed in de kop en twee slaapplaatsen benedendeks.

Bron: Wajer.com

Bron: Wajer.com

In deze video zie je meer over het luxe jachtschip van de koning en zijn gezin.