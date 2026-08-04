Dionne Stax over gemis moeder: ‘Gevoel dat ze elk moment de deur kan binnenlopen’

Tekst: Lisa Manche

Tien jaar na de start van Van onschatbare waarde viert Dionne Stax een bijzonder televisiemijlpaal. Toch staat het jubileum voor haar in een heel ander licht, omdat haar moeder enkele weken geleden is overleden.

In gesprek met Televizier vertelt de presentatrice openhartig over haar verdriet, de hechte band met haar moeder en de steun die ze op dit moment uit haar werk haalt.

Gemis

De feestelijke aanleiding van het interview maakt al snel plaats voor een persoonlijk en emotioneel gesprek. Dionne geeft aan dat de vraag hoe het met haar gaat momenteel moeilijk te beantwoorden is. ‘Tja, hoe het met me gaat? Dat is gelijk de lastigste vraag die je me kan stellen. Ik heb in mijn leven veel om gelukkig mee te zijn, maar ik voel het op dit moment even niet. Ik mis haar verschrikkelijk en heb steeds het gevoel dat ze elk moment de deur kan binnenlopen.’

Hechte band

Volgens de presentatrice was haar moeder nauw betrokken bij alles wat er in haar leven gebeurde. Ze praken elkaar vaak meerdere keren per dag. Vooral in de periode waarin haar moeder ziek was, werd hun band nog hechter. Dionne noemt haar een geweldige moeder en vertelt dat een opmerking van een collega haar is bijgebleven: ‘Rouw is de tol die je betaalt voor de liefde die je hebt gevoeld. En nog steeds voelt.’ Ze zegt dat ze nog zoekende is in hoe ze met het verdriet moet omgaan en momenteel vooral van dag tot dag leeft.

Samen gekeken naar het jubileumseizoen

Tijdens de opnames van Van onschatbare waarde ging het al minder goed met haar moeder, maar op het moment van haar overlijden waren de draaidagen afgerond. Juist daardoor ontstond een herinnering die voor Dionne veel betekent. Haar eindredacteur stuurde na afloop enkele gemonteerde afleveringen op, zodat zij die nog samen met haar moeder kon bekijken.

Dat moment koestert ze, omdat haar moeder altijd veel plezier beleefde aan het programma. Dionne is dankbaar dat ze nog iets van het jubileumseizoen heeft kunnen zien. Kort na het afscheid pakte ze haar werkzaamheden alweer op, al is dat vooral een manier om afleiding te vinden in een periode die nog erg zwaar voelt.

Van onschatbare waarde

Naast het persoonlijke verlies vertelt Dionne ook over het succes van Van onschatbare waarde, dat inmiddels tien jaar op televisie is. Volgens haar ligt een belangrijke verklaring van het succes in de vaste groep mensen achter de schermen. Sinds het tweede seizoen werkt het programma met vrijwel hetzelfde hechte team, waardoor elke aflevering met veel plezier en betrokkenheid wordt gemaakt.