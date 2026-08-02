Terug in de tijd: het auto-ongeluk van prins Bernhard

Tekst: Lisa Manche

Een ritje met de auto veranderde op 29 november 1937 plotseling in een levensgevaarlijke situatie voor prins Bernhard. De prins, die op dat moment nog maar kort getrouwd was met prinses Juliana, raakte betrokken bij een zwaar verkeersongeval bij Diemen. De gevolgen waren ernstig: Bernhard liep meerdere zware verwondingen op en zijn herstel duurde weken.

Een botsing die Nederland opschrikt

Je zou het misschien niet denken, maar leden van het Koninklijk Huis rijden regelmatig zelf auto. Ook autoliefhebber, prins Bernhard, zat graag achter het stuur. Op die bewuste maandagochtend in november 1937 stapte hij samen met zijn jachtopziener in zijn Ford Lincoln voor een rit door de omgeving van Diemen.

Op hetzelfde moment was vrachtwagenchauffeur Dirk Zweerus onderweg met een lading zand. Bij een kruispunt waar het zicht beperkt was, ging het mis. De auto van Bernhard botste met grote snelheid achterop de vrachtwagen. Door de enorme impact werd de voorzijde van de Lincoln zwaar beschadigd en konden de inzittenden niet zelfstandig uit de auto komen.

Gewonde prins

Omstanders waren snel ter plaatse en wisten twee gewonde mannen uit het wrak te halen. Pas daarna werd duidelijk dat één van hen prins Bernhard was. De prins had zelf gereden en liep onder meer een flinke hoofdwond op.

Artsen vrezen voor zijn toestand

Bernhard wordt met spoed naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Daar blijkt dat zijn verwondingen ernstig zijn. De prins heeft een schedelbasisfractuur, meerdere gebroken ribben en een hersenschudding. Daarnaast verliest hij regelmatig het bewustzijn.

Geen operatie

Een operatie is volgens de artsen te gevaarlijk. In plaats daarvan besluiten ze hem intensief te bewaken en zijn toestand voortdurend te controleren. De situatie blijft langere tijd zorgelijk.

Zorgen om hoogzwangere prinses Juliana

Naast de medische zorgen rond Bernhard speelt er nog een andere belangrijke kwestie. Zijn vrouw prinses Juliana is op dat moment hoogzwanger van hun eerste kind. Het nieuws over het ongeluk moet daarom voorzichtig aan haar worden verteld. Koningin Wilhelmina wordt daarom als eerste op de hoogte gebracht en vertrekt direct naar het ziekenhuis. Vanuit daar krijgt Juliana telefonisch bericht over de ernstige situatie van haar echtgenoot.

Geruchten

Dat zowel Wilhelmina als Juliana langere tijd in het ziekenhuis aanwezig zijn, blijft niet onopgemerkt. In Nederland ontstaan daardoor allerlei geruchten over de toestand van de prins.

Lang herstel na het ongeluk

Pas na ongeveer zes weken mag Bernhard het ziekenhuis verlaten. Zijn herstel wordt voortgezet op Paleis Soestdijk, waar hij verder kan aansterken.

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