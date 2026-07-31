AC Milan-icoon Franco Baresi op 66-jarige leeftijd overleden

Tekst: Lisa Manche

De Italiaanse voetballer Franco Baresi is op 66-jarige leeftijd overleden na een ziekbed. De oud-verdediger speelde in de gloriejaren van AC Milan 719 wedstrijden. Hij was aanvoerder van de gouden generatie in de jaren 80 en 90.

AC Milan

Baresi speelde van 1977 tot en met 1997 voor AC Milan. Het was de enige club waar hij in zijn carrière voor speelde. Na zijn pensioen besloot de club om zijn rugnummer 6 niet meer te gebruiken.

Ziektebed

De oud-voetballer werd vorig jaar geopereerd aan een longknobbeltje en onderging diverse behandelingen. Afgelopen februari droeg hij tijdens de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen in Milaan nog de olympische vlam.

Reactie van Ruud Gullit

Oud-teamgenoot Ruud Gullit heeft op Instagram gereageerd op het overlijden van Baresi. ‘RIP Franco Baresi. Per semper mio capitano (Voor altijd mijn aanvoerder)’, schrijft de Nederlandse oud-ploeggenoot bij een foto van de twee spelers.