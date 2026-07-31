Zien: Jos Verstappen tot tranen geroerd op bruiloft dochter Victoria

Tekst: Lisa Manche

Jos Verstappen was onlangs tijdens de bruiloft van zijn dochter Victoria tot tranen geroerd toen ze haar voor het eerst in haar jurk zag. Op Instagram deelt Victoria beelden van het bijzondere moment.

Bruiloft

Victoria trouwde afgelopen maand met haar grote liefde Tom Heuts op Chateau Neercanne in Maastricht. Eerder deelde ze al foto’s van de grote dag, maar de beelden van het moment met haar vader kon ze niet achterwege laten.

Emotioneel moment

‘Van het vasthouden van mijn kleine hand tot het weggeven ervan’, schrijft ze bij de video waarin Jos een traantje wegpinkt bij het zien van zijn dochter. Ook Victoria zelf hield het niet droog.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Verloofd bij de Eiffeltoren

Tom vroeg Victoria ruim een jaar geleden ten huwelijk bij de Eiffeltoren en kort geleden trouwden ze. ‘Net getrouwd met de liefde van mijn leven’, schreef Victoria eerder bij foto’s van de bruiloft.