Monique Hansler geeft duidelijkheid over stilgelegde opnames ‘De Hanslers’

Tekst: Lisa Manche

Fans kijken reikhalzend uit naar het tweede seizoen van De Hanslers: van de Piste naar de Playa, dat op 31 augustus van start gaat. De recente berichten over stilgelegde opnames zorgen dan ook voor onrust onder kijkers.

Komt de premièredatum in gevaar? Volgens Monique Hansler is daar geen sprake van. In De 538 show van Bas Menting en Dylan Boet vertelt ze uitgebreid over de situatie rond de opnames.

Tijdelijke onderbreking door hitte

De dj’s van De 538 Middagshow spreken Monique het liefst met beeld, maar daar voelt ze weinig voor. ‘Mijn haren zitten niet goed’, grapt ze aan het begin van het gesprek.

Al snel komt het onderwerp van de tijdelijk stilgelegde opnames ter sprake. Volgens Monique is er geen reden tot paniek. ‘De opnames zijn gecanceld. We hebben het in overleg besloten om het wat later te doen, omdat het gewoon te warm is.’

Grap zorgt voor verwarring

Toch zegt Bas wat anders te hebben gelezen.. ‘Het nieuws wat ik las is dat het te warm is en dat jij geen kleren aan kunt’, zegt de radio-dj.

Monique schiet direct in de lach. ‘Ze maken van een ‘koe een olifant’. Ze zijn echt niet helemaal goed.’ Ze benadrukt dat het verhaal over geen kleding dragen slechts een grapje is. ‘Kijk, de temperaturen zijn gewoon hoog en als je je dan aankleed en moet gaan werken… Het is gewoon heel warm.’

Werken bij 40 graden

Bas vraagt zich vervolgens af of juist dit soort momenten niet bij een realityserie horen. Maar Monique is duidelijk: ‘Het was 40 graden, dan kan je gewoon weinig doen. Wij werken overdag nu niet, omdat de temperatuur te hoog is.’

Startdatum blijft overeind

Volgens Monique gaat de geplande startdatum gewoon door. ‘Het komt helemaal niet in gevaar. Ze zijn al volop bezig met de montage.’ En ook de opnames zijn volgens haar bijna afgerond. ‘Het is eigenlijk nog een dikke week filmen en dan is het klaar.’ Daarmee lijkt niets een start van het tweede seizoen op 31 augustus nog in de weg te staan.

Denise keert niet terug

Ex-schoondochter Denise van der Laan keert niet terug in het nieuwe seizoen. En daar is Monique duidelijk over. ‘Dat is allemaal afgesloten. Denise heeft gewoon haar eigen leven.’