Dít is het vermogen van prinses Mabel

Tekst: Lisa Manche

Ze staat bekend als een van de rijkste prinsessen van Europa: de in Londen woonachtige prinses Mabel (57). Dat haar vermogen indrukwekkend is, blijkt ook uit de Quote 500 van 2025, waarin haar bezit wordt geschat op honderden miljoenen euro’s.

De Quote 500 is de jaarlijkse ranglijst van de vijfhonderd rijkste Nederlanders. Leden van het Koninklijk Huis duiken daar regelmatig in op, maar Mabel wist in 2025 een opvallende sprong te maken.

Hoe groot is haar vermogen?

Quote schat het vermogen van prinses Mabel geschat op 575 miljoen euro. Daarmee staat zij op plek 96 van de lijst en behoort ze tot de honderd rijkste Nederlanders. Het gaat om een stijging van meer dan 26 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Waar komt dat vermogen vandaan?

Een belangrijk deel van het vermogen van Mabel bestaat uit aandelen in Adyen, het Nederlandse betaalbedrijf waarin haar overleden echtgenoot prins Friso investeerde. De waarde van dat belang heeft volgens Quote een grote rol gespeeld in de groei van haar vermogen.

Rijkste prinses van Europa?

Mabel Wisse Smit wordt vaak genoemd als de rijkste prinses van Europa, maar die titel is niet met zekerheid vast te stellen. Er bestaat geen officiële ranglijst van koninklijke vermogens en veel bezittingen van Europese vorstenhuizen zijn moeilijk te vergelijken, omdat privévermogen, familiebezit en historische eigendommen vaak door elkaar lopen. Wel staat vast dat Mabel met een geschat vermogen van honderden miljoenen euro’s tot de meest vermogende prinsessen van Europa behoort.

BRON: QUOTE 500