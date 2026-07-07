Videoland geeft eerste blik op langverwachte Máxima-spin-off Mabel & Margarita

Tekst: Evelien Berkemeijer

De opnames van de nieuwe Videoland Original dramaserie Mabel & Margarita zijn vorige week afgerond.

Met de spin-off Mabel & Margarita bouwt Videoland verder aan de succesvolle wereld van Máxima. Van die serie is inmiddels ook een derde seizoen in ontwikkeling.

Mabel en Margarita onder vergrootglas

In Mabel & Margarita staan twee vrouwen centraal van wie de persoonlijke levens eind jaren negentig steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen. Terwijl de druk van buitenaf groeit, zoeken Mabel Wisse Smit en Margarita de Bourbon de Parme naar hun eigen stem binnen een instituut dat groter is dan henzelf.

Claire Bender keert terug als Mabel

Claire Bender, die in het tweede seizoen van Máxima al te zien was als Mabel, keert terug in deze rol. Daarmee wordt de verbinding met de wereld van Máxima verder doorgetrokken in de nieuwe spin-off.

Laura Bakker speelt Margarita

Laura Bakker vertolkt de rol van Margarita. Mabel & Margarita is in 2027 te streamen bij Videoland. De allereerste stills van de serie zijn nu te bekijken. De serie wordt geproduceerd door Rachel van Bommel van Millstreet Films, in coproductie met FBO en Beta Film, met de ondersteuning van de Nederlands Filmfonds Production Incentive, het Creative Europe MEDIA programma en het Belgische Tax Shelter. Regie ligt in handen van Saskia Diesing, Joosje Duk en Hiba Vink. Het scenario is geschreven door Judith Goudsmit, Randa Peters, Alix van der Goes, Jikkie Schelling en Saskia Diesing.

Bekijk de beelden:

BEELD: MARK DE BLOK/MILLSTREET FILMS