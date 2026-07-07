Vandaag Inside C William Rutten

© William Rutten

Estavana Polman wordt vaste tafelgast bij Vandaag Inside

Tekst: Evelien Berkemeijer

07/07/2026

Estavana Polman wordt vaste tafelgast bij Vandaag Inside. Dat maakte Johan Derksen maandagavond bekend in de uitzending van de talkshow.

De oud-handbalster schoof eerder al aan bij Vandaag Inside en De Oranjezomer. Dat beviel volgens Johan Derksen goed, en ook kijkers reageerden positief op haar optredens aan tafel.

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Nieuwe tafelgast

Johan Derksen richtte zich maandagavond in de uitzending tot Estavana Polman. ‘Estavana, daar wil ik het even met je over hebben’, zei Johan. Vervolgens sprak hij lovend over haar aanwezigheid op televisie: ‘Estavana heeft dezelfde uitstraling als Hélène Hendriks vind ik. Die spat van het scherm. Wij hebben haar een paar keer gehad en dat deed ze hartstikke leuk.’

Eén keer per maand

Daarna maakte Johan bekend dat de oud-handbalster vaker zal aanschuiven bij Vandaag Inside. ‘Ik hoor zelfs dat ze een keer in de maand in de toekomst bij ons zit op vrijdagavond. Daar ben ik heel blij mee.’ Wilfred bevestigt dat dit zo is vanaf het volgende seizoen. Daarmee wordt Estavana een vaste naam aan tafel bij het programma. Johan voegt wel toe: ‘Het probleem aan Estavana is dat niemand weet wat ze kan en wat ze niet kan. We weten alleen dat het een hartstikke leuke meid is.’ Ook andere programma’s deed ze leuk, benoemt Johan, maar omdat Vandaag Inside geen gemonteerd programma is, is hij benieuwd hoe ze dat aan gaat pakken.

Bekijk het gesprek:

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Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

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