Johan Derksen verlaat opnames Vandaag Inside na ‘telefoontje vrouw’

Tekst: Lisa Manche

Een opvallend moment donderdagavond in ‘Vandaag Inside’. Johan Derksen verliet de studio wat eerder nadat hij ‘gebeld werd door zijn vrouw’.

Telefoon opnemen

In de slotfase van de tweede aflevering rondom het WK voetbal wordt aan tafel gesproken over de eindexamens en een debat in de Tweede Kamer. Tijdens dat debat nam een politicus zijn telefoon op vanwege een belletje van zijn zoon die net geslaagd was.

‘M’n vrouw belt’

Toen de uitzending bijna voorbij was, stond Johan plots op en zei: ‘m’n vrouw belt’, inhakend op wat er in de Tweede Kamer was gebeurd. Johan, die zichtbaar tevreden was met zijn eigen grap, liep vervolgens de studio uit.

Weglopen

De tafelgasten konden de grap wel waarderen, omdat het niet de eerste keer was dat Johan de studio vroegtijdig verliet. De analist is wel vaker, met name uit boosheid, opgestapt.

Vandaag Inside Oranje

Tijdens het WK heeft Vandaag Inside Oranje dagelijks extra uitzendingen met vaste tafelgasten René van de Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen. Zij bespreken het WK-nieuws met verschillende tafelgasten.