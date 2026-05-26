Jesse Klaver noemt Johan Derksen ‘een zacht ei’ na goed gesprek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Jesse Klaver heeft in de podcast Zolang Het Leuk is verteld over zijn bezoek aan Johan Derksen.

Wilfred Genee moest even wennen aan het nieuws dat Jesse Klaver zijn gast is. Al snel merkt hij op dat Jesse kort daarvoor nog bij Johan Derksen langs was gegaan.

Jesse had last van een hoax

Jesse bevestigt dat er iets moest worden rechtgezet. ‘Hij had iets gezegd over mijn naam, dat ik niet Jesse Klaver zou heten, dat was een hoax online, daar heb ik best veel last van gehad inclusief bedreigingen.’ Later licht hij toe dat het over zijn Marokkaanse achtergrond gaat. ‘Ik heb een Marokkaanse vader, maar ik ben zonder hem opgegroeid dus ik heb de naam van mijn moeder, maar er zijn nog steeds heel veel mensen die denken dat dat allemaal bij elkaar gelogen is. Daar wordt allemaal nepnieuws over verspreid. Dus ik ben bij hem op bezoek geweest en dat was hartstikke leuk.’

Goed gesprek met Johan

Het gesprek met Johan noemt Jesse ‘supergoed’. Hij had hem nog nooit ontmoet en stuurde daarom een appje om het gesprek voor te stellen. Wanneer Wilfred vraagt: ‘Hij kan heel aardig zijn als je hem gewoon face to face ontmoet hè?’, zegt Jesse dat de meeste mensen dat zijn.

Zorgen over hard debat

Jesse maakt zich zorgen over hoe mensen in de huidige samenleving met elkaar omgaan. Volgens hem kunnen mensen ‘het niet meer normaal met elkaar oneens kunnen zijn’ en gaat het vaak hard tegen hard. Hij mist daarin menselijk contact: ‘Dus als zoiets wordt gezegd, dan stuur ik iemand een appje en dan kom ik even langs.’

‘Een zacht ei’

Wilfred vraagt vervolgens welke indruk Jesse van Johan kreeg. Daarop antwoordt hij opvallend positief: ‘Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar gewoon een zacht ei. Een hele aardige, lieve man met wie heel goed te praten valt. Met een brede interesse.’