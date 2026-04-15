Johan Derksen hekelt Yves Berendse: ‘Verschrikkelijk die man’

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside stevig uitgehaald naar Yves Berendse. Toen de zanger ter sprake kwam, liet de tv-analist er geen misverstand over bestaan hoe hij over hem denkt.

Wilfred Genee vroeg hem wat er dan precies mis met Yves Berendse is. Johan Derksen kwam direct met een kort maar krachtig antwoord: ‘Alles.’ Dat leidde tot verbazing.

Johan Derksen geen fan van Yves Berendse

Toen Wilfred doorvroeg, bleef Johan bij zijn standpunt. Op de vraag wat hij dan tegen de zanger heeft, zei hij: ‘Ik vind het verschrikkelijk die man, die liedjes en zijn hele presentatie en die bezeten vader er altijd eromheen.’ Wilfred leek die harde woorden maar moeilijk te kunnen plaatsen. Zijn eerste reactie was dan ook: ‘Ach welnee, wat heb jij tegen die jongen?’ Hij vond de kritiek van Johan duidelijk wel erg stevig.

Geen overeenstemming aan tafel

Waar Johan zich uitgesproken negatief uitliet over Yves, dacht Wilfred daar heel anders over. Hij nam het juist voor hem op en zei: ‘Echt aardige mensen zijn dat’, waarna hij eraan toevoegde dat hij vooral de nummers leuk vindt. Al snel ging het gesprek verder en werd Yves niet meer besproken.