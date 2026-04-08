Relatie Yves Berendse en Sophie na ruim negen jaar voorbij

Tekst: Evelien Berkemeijer

De relatie van Yves Berendse en zijn vriendin Sophie is na ruim negen jaar beëindigd. Dat heeft het management van de zanger bevestigd.

Het nieuws komt voor veel fans als een verrassing. De relatie van de Yves Berendse leek juist stabiel en toekomstbestendig. Over de reden van de breuk worden geen details naar buiten gebracht.

Liefde vóór de roem

Yves leerde Sophie kennen in de tijd dat hij nog niet bekend was bij het grote publiek. Tijdens een optreden in het Amsterdamse uitgaansleven kwam hij via een oud-klasgenoot met haar in contact. De klik was er meteen. Yves vertelde daar eerder over: ‘Er was al snel een vonk tussen Sophie en mij. We spraken een week later samen af, dronken de hele avond biertjes en wijntjes. We vielen snel voor elkaar, voor ik het wist hadden we verkering.’ Dat Sophie hem al kende van vóór zijn doorbraak, maakte hun band volgens Yves extra sterk.

Samen bouwen aan de toekomst

De afgelopen jaren leek het stel samen aan een stevige toekomst te bouwen. Vorig jaar kochten ze nog een huis en ook maakten ze samen een reis door de Verenigde Staten. Yves sprak bovendien openlijk over zijn kinderwens en zijn plannen met Sophie. ‘Ik hoop dat we ooit samen kinderen krijgen’, liet de zanger eerder weten.

Buiten de spotlights

Ook benadrukte Yves vaak dat hij het prettig vond dat Sophie niet van de aandacht hield. Dat maakte hun relatie in zijn ogen bijzonder. ‘Ze moet niets hebben van de aandacht. Als ik naar een gala moet, gaat ze soms mee, maar daar blijft het bij’, zei hij daar eerder over. Omdat de relatie zo stabiel leek, verrast het nieuws de fans.

Reden voor breuk

Het management houdt het kort: de twee zijn uit elkaar, maar verdere details blijven privé. Daarmee is onduidelijk wat er precies achter het einde van de relatie schuilgaat. Toch heeft Yvonne Coldeweijer wel een idee: zij schrijft dat Yves en Sophie samen op vakantie naar Japan waren en zij op de terugweg appjes naar een andere vrouw op zijn telefoon vond. Volgens Yvonne had Sophie al vaker het idee dat hij vreemdging, maar verbrak ze nu direct de relatie. Yvonne beweert verder dat Sophie hoopte op een smeekbede van Yves, mede omdat ze een baby met hem wil, maar dat het stil blijft vanuit hem. Wat hiervan waar is, moet nog blijken.