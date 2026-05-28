Rian Gerritsen zag als kostwinnaar haar werk wegvallen door ziekte

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rian Gerritsen (54) is thuis de kostwinnaar. In Vriendin vertelt de actrice hoe zwaar die verantwoordelijkheid kan voelen, zeker na een jaar waarin haar gezondheid haar dwong om pas op de plaats te maken.

Rian Gerritsen bleef altijd werken en aanpakken wat op haar pad kwam. Maar toen ze ziek werd en haar werk wegviel, werd die zekerheid ineens wankel.

Kostwinnaar thuis

Over de verantwoordelijkheid als kostwinnaar zegt Rian: ‘Die is er altijd. En dat is soms best spannend, zeker als je ziek wordt en je werk wegvalt. Dan zie je je spaarpotje langzaam slinken en denk je wel: oei.’ Normaal is de actrice juist iemand die overal werk van maakt. ‘Ik pak aan wat er op mijn pad komt, doe er dingen naast… Ik rommel eigenlijk altijd een beetje, zo heb ik het altijd gered.’

Nieuwe dingen proberen

Door haar manier van werken komt Rian op veel plekken en ontmoet ze veel mensen. Zo deed ze zelfs mee aan spelprogramma’s op tv. ‘Nu dacht ik: waarom eigenlijk niet? Zoals Ranking The Stars. Bleek dat ik het hartstikke leuk vond en dat ik ook nog eens heel fanatiek was. Dat wist ik helemaal niet van mezelf.’

Alles tegelijk

Toch lukt het niet altijd om alle ballen in de lucht te houden. ‘Als er veel speelt in mijn privéleven. Mijn moeder is erg ziek en Keesje heeft last van chronische hoofdpijn. Daar zijn we ook veel mee bezig. Dan merk je hoe lastig het is om alles te combineren. Werk, gezin, zorgen. Soms denk ik echt: mag het even wat makkelijker?’ Het emotioneert de actrice zichtbaar. ‘Ik wil overal zijn, iedereen helpen, alles goed doen. Maar dat kan gewoon niet. En dat blijft lastig om te accepteren.’

Bijna een jaar uit de running

Rian heeft zelf ook een pittig jaar achter de rug. ‘Het was een ontstoken alvleesklier, veroorzaakt door mijn galblaas. Ik heb meerdere aanvallen gehad. Uiteindelijk moest mijn galblaas eruit. Daarna ging het gelukkig langzaam beter, maar het herstel duurde lang. Ik ben bijna een jaar uit de running geweest. Je wil zo graag door, maar je lichaam zegt nee. Ik kon niets eten, viel enorm af en had constant pijn. En ondertussen zag ik ook mijn werk wegvallen. Dat vond ik misschien nog wel het moeilijkst. Ik leef van wat ik doe, alles kwam tegelijk.’