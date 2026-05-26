Gezondheidsklachten Rian Gerritsen hadden impact op relatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice Rian Gerritsen (54) heeft een pittig jaar achter de rug.

Haar lichaam dwong haar tot stilstand, maar inmiddels pakt ze haar leven weer op. Die periode had niet alleen impact op haarzelf, maar ook op haar relatie. Aan Vriendin vertelt Rian Gerritsen hoe zij en haar partner daarmee omgingen.

Pittig

Het ziektejaar deed iets met haar relatie. ‘Dat was best pittig. Mijn partner had zelf ook gezondheidsklachten en moest het rustig aan doen en ik lag er natuurlijk ook helemaal af. Het was een beetje de lamme helpt de blinde. Maar we hebben elkaar juist veel ruimte gegeven. Goed voor onszelf zorgen, was het belangrijkste. En er ondertussen toch voor elkaar zijn.’

Vrijheid

Rian en haar partner zijn al 25 jaar samen. Haar geheim is volgens haar duidelijk: ‘Leven en laten leven. We zijn totaal verschillend en doen allebei heel erg ons eigen ding. Toen ik nog overal naartoe ging, zei hij nooit: ‘Waar ben je nou weer?’ Die vrijheid is voor mij heel belangrijk. En andersom werkt dat ook zo.’

Theater

Die verschillen merkt Rian in alles. ‘Hij heeft bijvoorbeeld helemaal niks met theater. Als ik thuiskom na een auditie, snapt hij daar echt niks van. Dan zegt hij: ‘Moet je daar helemaal voor naar Amsterdam? En krijg je daar dan niet eens voor betaald?’ Dat wereldje is voor hem totaal onlogisch.’

Schaamteloosheid

Toch heeft Rian ook veel van hem geleerd. ‘Van hem heb ik geleerd dat je soms iets minder moet nadenken over wat anderen van je vinden. Hij kan daar zó anders in zijn. Dan zitten we bijvoorbeeld in het vliegtuig en gaat hij gewoon uitgebreid op het toilet zitten met een krantje. Iedereen staat te wachten – een hele rij, hè! – en hij neemt alle tijd.’ Ze vervolgt: ‘En dan komt hij er fluitend weer uit. Met die krant onder z’n arm! Die schaamteloosheid is soms heel grappig, maar voor ons als gezin ook weleens ingewikkeld.’

