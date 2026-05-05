Rian Gerritsen openhartig over pittig ziektejaar

Tekst: Evelien Berkemeijer

Actrice Rian Gerritsen heeft een pittig jaar achter de rug, waarin haar lichaam haar tot stilstand dwong.

Vorig jaar werd Rian Gerritsen ineens heel ziek en kreeg ze aanvallen die haar volledig overvielen. Inmiddels pakt ze haar leven weer op en staat ze ook weer op het toneel. In de nieuwe Vriendin vertelt de actrice openhartig over haar ziektejaar en hoe dat haar heeft veranderd.

Enorme pijn

De klachten begonnen op de camping en bleven daarna terugkomen. ‘Ik dacht eerst dat ik een hartaanval kreeg. Ik kon niet meer ademen en had een enorme pijnscheut, echt niet te beschrijven. Dat gebeurde voor het eerst op de camping. Daarna bleef het terugkomen, soms vlak voor een voorstelling of als ik onderweg was. Ik kon op een gegeven moment niet eens meer normaal autorijden, omdat ik niet meer wist waar ik het moest zoeken.’

Met spoed naar het ziekenhuis

Toen Rian op een dag de auto niet meer uit kon, voelde ze dat het echt niet langer ging. ‘Ik stond bij het theater en kon alleen nog maar ademhalen en wachten tot iemand me hielp. Ik ben toen met spoed naar het ziekenhuis gebracht en daar meteen aan de morfine en het infuus gelegd. De pijn was zó heftig. Dat was echt het moment dat ik dacht: nu moet ik stoppen met werk.’ Later bleek wat er aan de hand was. ‘Het was een ontstoken alvleesklier, veroorzaakt door mijn galblaas. Ik heb meerdere aanvallen gehad. Uiteindelijk moest mijn galblaas eruit. Daarna ging het gelukkig langzaam beter, maar het herstel duurde lang. Ik ben bijna een jaar uit de running geweest.’

Beter luisteren

Het ziektejaar heeft Rian ook veranderd. ‘Ik moest altijd zoveel van mezelf. Altijd doorgaan, altijd overal bij zijn. Nu probeer ik beter naar mijn lichaam te luisteren. Ik denk vaker: het kan ook morgen. En ik probeer ’s avonds ook echt tegen mezelf te zeggen: het is goed voor vandaag. Dat deed ik vroeger nooit. Ik zorg ook beter voor mezelf. Ik wandel veel, ik doe twee keer in de week aan krachttraining en ben weer begonnen met kickboksen, wat ik heel leuk vind. Verder ga ik soms gewoon even in bad, boek een massage of plan rustmomenten in. En ik kies bewuster waar ik wel en niet naartoe ga. Vroeger ging ik overal naartoe, nu denk ik: wat is echt belangrijk voor mij?’ Toch is dat nog zoeken. ‘Maar eerlijk: echt niks moeten, dat moet ik nog leren. Ik ben iemand die altijd ‘aan’ staat.’

Weer aan het werk

Inmiddels gaat het goed met Rian. ‘Sinds ik uit het ziekenhuis ben, in augustus, gaat het goed. Ik heb geen pijn meer en kan weer werken. En ja, als de pijn weg is, kom je ook weer aan. Wat ergens natuurlijk goed is, maar ik heb inmiddels wel weer een hele kledingmaat gedag kunnen zeggen. Tijdens mijn ziekte kon ik echt niks eten, dus het is logisch dat ik afviel. Maar nu merk ik: oké, daar mag ook weer een beetje balans in komen.’