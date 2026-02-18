Rian Gerritsen geteisterd door mysterieuze ziekte

Tekst: Sabine Krouwels

Vorig jaar werd Rian Gerritsen plotseling overvallen door krankzinnige pijn. Het duurde lang voordat de oorzaak gevonden werd en daardoor stond ze met veel pijn en ellende op het podium. Een periode die ze maar wat graag achter zich laat, deelt ze deze week in Weekend. “Zo’n rare gewaarwording.”

Rian Gerritsen was blij om 2025 achter zich te kunnen laten. De actrice werd vorig jaar plotseling geteisterd door een mysterieuze ziekte waarvan de oorzaak maar niet gevonden werd. Lange tijd stond ze nog gewoon op het toneel, maar dat was absoluut geen pretje. “Ik heb zoveel producties met pijn en ellende staan spelen en dan weet je nog niet wat het is. Het was zo’n rare gewaarwording.”

Zoektocht

Rians galblaas bleek uiteindelijk de boosdoener te zijn. “Dus die is eruit gehaald. Sindsdien gaat het goed met me. Maar het is een hele zoektocht geweest. Een galblaas kun je gelukkig missen, dus ik hoop dat alles gewoon blijft werken.”

Zegen

Ondanks de pijn heeft Rian ook iets geleerd van die vervelende periode. “Ik ben veel meer thuis geweest en besefte daardoor dat ik normaal eigenlijk altijd avond aan avond weg ben. Ik doe vaak wel drie voorstellingen in een jaar en ben daardoor veel weg. Het was zo fijn om ’s avonds weer een thuis te zijn. Dat was een zegen.”

Foto: ANP