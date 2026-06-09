Hoe Tessa Sunniva juiste emoties oproept: ‘Veel verdriet en leed gezien’

Tekst: Sabine Krouwels

Een sterfscène spelen was nieuw voor Tessa Sunniva. De musicalactrice moest hiervoor de juist emoties in zichzelf oproepen en dat deed ze door terug te gaan naar wat ze zag in de tijd dat ze in het ziekenhuis werkte, deelt ze deze week in Weekend. “Iedereen reageert anders op een situatie.”

In Moulin Rouge! De Musical speelde Tessa Sunniva voor de allereerste keer een personage dat sterft op het toneel. “Het was een uitdaging, maar ergens ook leuk om dat zo realistisch mogelijk te brengen, zonder het er te veel bovenop te leggen. Ik vond het interessant om de emoties die daarbij komen kijken eens op te zoeken, want dat was ik nog niet gewend.”

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Verdriet en leed

Om de juiste gevoelens daarvoor boven te halen, ging Tessa terug naar de periode tijdens de coronapandemie toen ze als IC-buddy in het ziekenhuis werkte. “Daar heb ik veel verdriet en leed gezien. Ook heb ik in die periode veel gesproken en tijd gespendeerd met mensen die ongeneeslijk ziek waren, die midden in zo’n proces zaten. Dan zie je veel verschillende emoties.”

Goed of slecht

Tessa leerde hiervan dat iedereen anders op een situatie reageert. “Dat heb ik daar ook uit meegenomen. Er is geen goede of slechte manier om iets te spelen of iets te brengen, want er zijn zo veel verschillende manieren om naar zo’n situatie te kijken. Dus ik probeer dat ook elke avond net weer even wat anders te doen.”

Lees het hele interview met Tessa Sunniva in Weekend editie 24, vanaf 10 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.