Waylon eerlijk over Bibi Breijman: ‘Anders was dit niet doorgegaan’

Tekst: Sabine Krouwels

Waylon en Bibi Breijman hebben roerige jaren achter de rug. Toch staan ze nog altijd sterk naast elkaar. Dat komt volgens de zanger door hun diepe liefde, vertelt hij deze week in Weekend. “Anders was dit überhaupt niet doorgegaan.”

Waylon noemt de band met Bibi Breijman nog altijd heel sterk. Volgens hem hebben ze elkaar ook in moeilijke tijden niet uit het oog verloren. “Wij zijn geweldig met elkaar. En dat heeft er vooral mee te maken dat wij altijd elkaar in het oog hebben gehouden.” Juist daardoor weet hij nu zeker wat hen bij elkaar houdt.

Liefde

Na alles wat er is gebeurd, blijft voor Waylon één gevoel overeind. “Als er één ding is dat wij hebben geleerd en dat we nu zeker weten, is dat wij heel veel van elkaar houden.” Voor hem is dat de basis van hun gezin. “Anders was dit überhaupt niet doorgegaan.” Meer woorden heeft hij daar eigenlijk niet voor nodig.

Samen

Thuis draait het leven van Waylon en Bibi vooral om hun drie jonge kinderen. Daar laat hij ook zijn meest kwetsbare kant zien. “Zo’n kleine hoeft me maar aan te kijken en ik heb de waterlanders in mijn ogen staan. Ik kan janken om de kleinste dingen en dat laat ik met liefde zien.” De zanger noemt hen dan ook een echte knuffelfamilie.

Lees het hele interview met Waylon in Weekend editie 31, vanaf 29 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.