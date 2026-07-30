Mart Hoogkamer mist dochter Logan Nová: ‘Voel me schuldig’

Tekst: Sabine Krouwels

Mart Hoogkamer is voor zijn werk vaak van huis. Daardoor mist hij soms momenten met zijn dochter Logan Nová. Dat raakt hem meer dan hij misschien laat zien, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik voel me zeker schuldig.”

Mart Hoogkamer kan volop optreden dankzij de steun van zijn vriendin Jennifer. Zij zorgt thuis voor hun dochter en neemt hem veel uit handen. “Ze doet eigenlijk alles thuis en ik ben haar daar ontzettend dankbaar voor. Ik had me geen betere moeder voor mijn gezin kunnen wensen.” Toch blijft het knagen wanneer hij opnieuw moet vertrekken.

Thuiskomst

Soms komt Mart pas thuis als Logan Nová al in bed ligt. Hoe laat het ook is, hij wil haar dan toch nog even zien. “Dan kom ik thuis en dan slaapt die kleine al. Ik maak haar nooit wakker, maar ik ga wel altijd even kijken.” Op zulke momenten merkt hij hoeveel hij door zijn drukke leven mist.

Keuze

Mart weet dat zijn werk gevolgen heeft voor zijn gezin. “Daar kan ik ook wel spijt van hebben. Maar ik kan het ook achter me laten en verder kijken.” Toch sluit hij niet uit dat hij in de toekomst een grote beslissing neemt. “Misschien komt er een moment waarop ik zeg: ‘Ik lijk wel gek dat ik zo veel van huis ben.’ Dan halveer ik mijn agenda en ga ik minder het land in.”

Lees het hele interview met Mart Hoogkamer in Weekend editie 31, vanaf 29 juli in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.