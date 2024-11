Droom van Mart Hoogkamer komt uit: ‘Wat heb ik hier zin in’

Mart Hoogkamer geeft op 25 oktober volgend jaar een concert in Rotterdam Ahoy. Dat heeft organisator Agents After All donderdag bekendgemaakt.

De show van Hoogkamer vindt plaats onder de titel Mart in Ahoy – Feest In De Tent. Tijdens de show speelt de 26-jarige zanger zijn grootste hits, zoals Bieber Van De Kroeg en Ik Ga Zwemmen.

“Het is van kinds af aan een droom geweest om in de arena van Rotterdam Ahoy een concert te geven. Dat die droom nu uitkomt is niet te geloven”, aldus Hoogkamer in een persverklaring. “Wat heb ik hier zin in! Ik ga alles geven wat ik in mij heb en ga er met mijn band een spectaculaire show van maken zoals niemand die ooit van mij gezien heeft.”

De kaartverkoop voor de show start zaterdag om 10.00 uur.