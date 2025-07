Frank de Boer opnieuw opa geworden

Tekst: Nicky Molendijk

Fantastisch babynieuws voor Frank de Boer. De oud-voetballer is voor de derde keer opa geworden. Zaterdag is zijn dochter Romy bevallen van haar tweede kindje.

Op Instagram maakt Romy dit nieuws bekend. In haar Stories deelt de kersverse moeder een kiekje van haar pasgeboren kindje. Het jongetje heeft de naam Lenny gekregen. Ook Frank deelt de foto op zijn social media. “Trotse opa”, schrijft hij erbij. “Welkom Lenny.”

Bron Instagram Frank de Boer

Frank de Boer is in maart 2023 voor het eerst opa geworden. Zijn dochter Beau beviel toen van haar eerste kindje, zoontje Saint. Romy was in hetzelfde jaar ook bevallen van haar eerste kindje, dochter Lizzy.