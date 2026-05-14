Nederland verdeeld over verblijf koningspaar bij Trump

Tekst: Evelien Berkemeijer

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren even geleden op werkbezoek in de Verenigde Staten. Tijdens dat bezoek dineerden en overnachtten zij bij president Trump in het Witte Huis.

Uit opinieonderzoek van Ipsos I&O, in opdracht van de NOS, blijkt dat Nederlanders verdeeld zijn over dat besluit. Een deel vindt het belangrijk om de banden met de Verenigde Staten goed te houden, terwijl anderen vinden dat het bezoek het beleid van Donald Trump normaliseert.

Verdeelde reacties op bezoek aan Witte Huis

Ruim een kwart van de Nederlanders, 27 procent, vindt het een goed besluit dat het koningspaar dineerde en overnachtte in het Witte Huis. Een grotere groep, 33 procent, vindt het juist een slecht besluit. Daarnaast staat 26 procent neutraal tegenover het bezoek en weet 14 procent het niet of heeft geen mening.

Voor- en tegenstanders bezoek aan Donald Trump

Voorstanders van het werkbezoek benadrukken het belang van goede relaties met de Verenigde Staten. Een van hen zei: ‘Een goede relatie met de VS is belangrijk, ook al ben je het niet altijd eens.’ Een ander stelde: ‘Diplomatie en menselijkheid kunnen misschien helpen om Trump te beïnvloeden.’ Tegenstanders vinden dat Nederland zich scherper moet uitspreken. Een van hen zei: ‘Hiermee normaliseren wij het beleid van Trump. We moeten ons scherp uitspreken tégen de zaken van Trump.’ Rondom het bezoek vond 36 procent dat Willem-Alexander zich kritisch zou moeten uitspreken tegen de president over de situatie in het land en in de internationale politiek.

Meer druk op premier Jetten

Niet iedereen vindt dat een werkbezoek de juiste plek is voor kritiek. Een derde, 35 procent, vindt dat zo’n bezoek überhaupt niet bedoeld is om kritiek te leveren op de VS. Tegelijkertijd vinden meer mensen dat premier Jetten zich wél moet uitspreken: 47 procent zegt dat de premier kritiek zou moeten uiten.