Tina Nijkamp ziet groot financieel gevolg van Songfestival-flop: ‘Bijna een miljoen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

De afwezigheid van Nederland bij het Eurovisie Songfestival lijkt flinke financiële gevolgen te hebben.

Nu de eerste halve finale achter de rug is, kijkt Tina Nijkamp naar de impact van de boycot. Volgens haar kreeg het Eurovisie Songfestival nog altijd veel aandacht, onder andere in het NOS Journaal en in Eva. Toch blijkt uit de kijkcijfers volgens Tina dat het evenement veel minder leeft bij het Nederlandse publiek.

Halve finale trekt weinig kijkers

Tina noemt de kijkcijfers van de eerste halve finale opvallend laag. ‘Slechts 524.000 mensen keken naar de halve finale zelf (…) naar het gedeelte waar de uitslag was welke tien landen door gingen, daar keken 541.000 mensen naar. Heel erg weinig is dat omdat normaliter als Nederland meedoet in een halve finale (…) dat had toen 2,3 miljoen kijkers. De halve finale waarin Nederland niet meedeed, heeft dan ook nog eens zo’n 1,5 miljoen kijkers.’

Veel aandacht, maar weinig publiek

Volgens Tina is het opvallend dat het Songfestival wel veel aandacht kreeg in de media. Ze noemt naast het NOS Journaal en Eva ook de voorbeschouwing, de halve finale zelf en Pauw & De Wit. Toch ziet ze dat niet terug in de belangstelling van kijkers, zeker omdat de halve finale zonder Nederland in 2023 alsnog 1,1 miljoen kijkers trok. ‘Het is heel erg slecht bekeken, het leeft dus totaal niet bij het Nederlandse publiek.’

Reclame-inkomsten flink lager

Tina keek ook naar wat de lage belangstelling betekent voor De Ster. ‘Vorig jaar kostte bijvoorbeeld een spotje tijdens de finale, waarin Claude toen meedeed, 27.000 euro ruim. Nu is dat ruim 3600 euro. Dat is een enorm verschil.’ Ook bij de halve finales is een groot verschil te zien: een spotje tussen de halve finale en de uitslag kostte eerst 23.000 euro, maar nu 6500 euro.

Mogelijk miljoen verschil

Volgens Tina loopt het verschil in reclame-inkomsten flink op. Ze heeft uitgerekend hoeveel geld het ongeveer scheelt voor De Ster. ‘Dat is zelfs bijna een miljoen, ik denk eigenlijk zelfs wel een miljoen als je ook nog erbij rekent dat het journaal op die dagen, het reclameblok daarna, dus voor de voorbeschouwing, beter wordt bekeken.’