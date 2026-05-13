Pro-Palestijnse leuzen hoorbaar bij optreden Israël op Eurovisie Songfestival

Tekst: Evelien Berkemeijer

Voor en tijdens het optreden van Israël op het Eurovisie Songfestival waren dinsdagavond pro-Palestijnse leuzen te horen in de zaal. Ook op televisie was duidelijk te horen dat er in Wenen werd geprotesteerd.

Een jaar geleden filterde de European Broadcasting Union dergelijke geluiden nog uit de uitzending. Dit jaar waren de protesten tijdens het optreden wel hoorbaar voor kijkers van het Eurovisie Songfestival.

Lees ook: Voor het eerst sinds 1999 livemuziek op Eurovisie Songfestival

Leuzen en vlaggen in de zaal

In de zaal werden onder meer leuzen als ‘Nee tegen genocide’ en ‘Free Palestine’ geroepen. Nederlandse commentator Jeroen Kijk in de Vegte vertelde tijdens de uitzending op NPO 1 dat er ook een aantal Palestijnse vlaggen in de zaal te zien waren.

Tekst gaat verder onder video.

Vier mensen verwijderd

Uiteindelijk werden vier mensen uit de zaal verwijderd. ‘Een toeschouwer uitte luidkeels zijn mening toen de Israëlische artiest zijn optreden begon en tijdens het lied, wat te horen was in de live-uitzending’, verklaart de organisatie. ‘Deze persoon werd later weggestuurd omdat hij het publiek bleef verstoren. Drie andere personen werden ook uit de arena verwijderd vanwege storend gedrag.’

Eerste keer voor Noam Bettan

Hoewel Israël de afgelopen jaren vaker te maken had met dergelijke acties tijdens optredens, was dit de eerste keer dat zanger Noam Bettan ermee te maken kreeg. Tijdens de laatste twee repetities, waar ook fans bij aanwezig waren, gebeurde dit niet.

Bron: Nu.nl