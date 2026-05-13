Songfestival niet langer kijkcijferkanon na boycot Nederland

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Nederlandse boycot van het Eurovisie Songfestival heeft een enorme impact gehad op de kijkcijfers.

Slechts 541.000 mensen keken dinsdagavond naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival, blijkt uit cijfers van NMO. Vorig jaar trok die uitzending nog 2,3 miljoen kijkers. Daarmee lijkt de belangstelling voor het liedjesfestijn in Nederland vrijwel volledig te zijn verdampt.

Fors verlies ten opzichte van vorig jaar

Afgelopen jaar was het Eurovisie Songfestival nog het best bekeken programma van het jaar. De finale met Claude trok toen bijna 3,6 miljoen kijkers. Zijn halve finale was goed voor 2,3 miljoen belangstellenden. Voor het optreden zelf schakelden zelfs 3,5 miljoen mensen in.

Andere tv-avond door boycot

Door de boycot zag de uitzending er dit jaar anders uit. De voorbeschouwing werd gepresenteerd door Merel Westrik, maar trok slechts 380.000 kijkers. Omdat NPO en NTR verantwoordelijk zijn voor de registratie van het songfestival, namen Jeroen Kijk in de Vegte en Henry Schut plaats in het commentaarhokje; zij vervingen Cornald Maas.

Toekomst van evenement onder druk

Volgens kenners hangt er veel af van deze editie van het Eurovisie Songfestival. Als volgend jaar meer landen afhaken, kan de geldstroom rond het evenement in gevaar komen. Daarmee dreigt het inmiddels 70-jarige liedjesfestijn als een kaartenhuis in elkaar te storten.

Bron: Veronica Superguide