Híerom werd Sylvia Geersen uit de Epstein-documenten gehaald

Tekst: Ruth Smeets

De naam van model Sylvia Geersen (40) is inmiddels uit de Epstein-documenten verwijderd. Dat vertelt ze zelf aan RTL Boulevard.

De afgelopen maanden gebeurde er veel in het privéleven van Sylvia Geersen. Haar verloofde kwam vast te zitten en daarnaast dook haar naam meerdere keren op in de Epstein-files. Inmiddels is daar volgens het model verandering in gekomen.

Lees ook: Verloofde Sylvia Geersen 90 dagen langer vast



Niet langer in de stukken

Sylvia laat aan RTL Boulevard weten dat haar naam uit de documenten is verwijderd. ‘Ze hebben mij uit de Epstein-files gehaald. Dat hebben ze gedaan omdat ze mij zien als slachtoffer’, zegt ze. Dat nieuws komt voor haar na een periode waarin ze veel kritiek en beschuldigingen kreeg.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Schadevergoeding

Het model is nu bezig met het verzamelen van stukken voor een schadevergoeding. Daarvoor moet Sylvia laten zien dat ze Jeffrey Epstein heeft ontmoet, hoe dat contact tot stand kwam en wat er volgens haar is gebeurd. Ook persoonlijke informatie moet daarbij worden aangeleverd. ‘Zelfs dat ik mijn borsten heb laten verkleinen. Alles moet ik indienen.’

Beruchte e-mails van Sylvia Geersen

Eerder kwamen e-mails naar buiten waaruit bleek dat Sylvia contact had met Epstein en mensen om hem heen. In die berichten ging het onder meer over afspraken, fotoshoots en werk in de modellenwereld. Sylvia zei daar eerder over: ‘Het waren korte, informele mails die ik tussendoor verzond tijdens mijn werk.’ Later zou het contact volgens haar anders zijn gaan voelen. Ze sprak over druk, manipulatie en opmerkingen die ze ongepast vond.

Zwaar trauma

Dat haar naam niet langer in de Epstein-files staat, doet Sylvia goed. Ze noemt het ‘een enorme opluchting’. Volgens het model heeft de hele kwestie er flink ingehakt. ‘Het is voor mij een zwaar trauma, ik heb heel erg veel over mij heen gekregen.’