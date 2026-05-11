Kimberley Klaver onthult geslacht derde kindje: ‘Zo bijzonder’

Tekst: Ruth Smeets

Kimberley Klaver is zwanger van haar derde kind. De actrice deelt nu of ze een jongen of een meisje verwacht.

Op Instagram laat Kimberley haar groeiende babybuik zien. Bij de foto vertelt ze trots dat er een dochter op komst is.

Lees ook: Lisa Loeb deelt eerlijk verhaal over mentale problemen tijdens zwangerschap



Een meisje op komst

Kimberley laat weten dat ze in verwachting is van een meisje. ‘Babygirl growing inside of me’, schrijft ze bij een selfie in de spiegel.

De actrice kan haar geluk niet op. Na twee zoons vindt ze het heel speciaal dat ze nu ook een dochter krijgt. ‘Na twee jongens vind ik het zo bijzonder dat ik dit ook mag meemaken’, aldus Kimberley.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Mooie reacties

De onthulling levert veel enthousiaste reacties op. Volgers reageren blij op het nieuws. ‘Wat een heerlijk nieuws’, schrijft iemand onder het bericht.

Ook wordt er volop meegeleefd met Kimberley en haar gezin. ‘Oh wat speciaal na twee jongens’, laat een volger weten. Een ander reageert: ‘Prachtig! Twee grote broers die ‘zorgen’ voor hun zusje’.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Groot gezin

Eind april maakte Kimberley al bekend dat ze opnieuw moeder wordt. Ze deed dat met een foto aan het water, waarop haar babybuik goed te zien was. Bij het bericht plaatste ze een geel hartje en een kuiken. Later reageerde ze op een felicitatie met: ‘Full house’.

Kimberley en Michel hebben samen al twee zoons. Julius werd geboren in 2019 en Dani volgde in 2022. Michel heeft daarnaast nog drie kinderen uit een eerdere relatie. Eind 2024 zei Kimberley nog dat ze door ‘de tropenjaren’ nog niet klaar was voor een derde kind, maar inmiddels is er dus toch een meisje onderweg.