Zien! Suzan en Freek delen moederdagfoto met zoontje Sef

Tekst: Ruth Smeets

Suzan en Freek beleven zondag een bijzondere mijlpaal. Het is voor het zangduo hun allereerste Moederdag sinds de geboorte van hun zoontje Sef.

Op Instagram staat Suzan stil bij het moment. Ze deelt daarbij een lieve foto waarop ze haar zoontje vasthoudt.

Lees ook: Suzan en Freek voor het eerst openhartig over hun verhaal: ‘Niet lijdzaam afwachten’

Eerste Moederdag

Voor Suzan is deze Moederdag extra bijzonder. Het is haar eerste Moederdag als moeder van zoontje Sef. Suzan en Freek maakten begin december bekend dat hun zoon was geboren.

Tussen alle drukte door neemt de zangeres dus ook even de tijd voor dit persoonlijke moment. De foto op Instagram laat zien hoe ze haar zoontje liefdevol vasthoudt. ‘Mijn eerste Moederdag als mama’, schrijft ze daarbij.

Tekst gaat verder onder de post.

Grote shows in GelreDome

Later deze maand staan Suzan en Freek voor een grote reeks concerten. Het duo speelt tien keer in het GelreDome in Arnhem. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Toch is er tussen alle spanning en drukte ook ruimte voor iets bijzonders.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Sef mee het podium op

Suzan en Freek vertelden onlangs aan Kek Mama dat ze van plan zijn om Sef te laten zien aan het grote publiek. Tijdens het laatste concertweekend komt hun zoontje even mee het podium op. ‘Niet dat hij er wat van meekrijgt, maar het lijkt me gewoon bijzonder om hem één keer op het podium vast te houden’, zei Suzan daarover.