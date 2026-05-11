Michael Bublé kijkt uit naar romantische openluchtshows: ‘Inwonersaantal verdubbeld’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Wereldster Michael Bublé kijkt uit naar zijn reeks openluchtconcerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland deze zomer. De Canadese zanger zegt dat hij hoopt een ‘betere band’ met zijn publiek te hebben tijdens de shows.

De vijfvoudig Grammy-winnaar staat op 1 juli voor het eerst sinds 2019 weer in Belfast. Dan is Michael Bublé headliner van Belsonic in Ormeau Park, met Gabrielle als supportact.

Bublé grapt over romantiek bij openluchtconcerten

Volgens de zanger zorgen de zomerse shows voor een bijzondere sfeer. ‘Het is zo romantisch, vooral die openluchtconcerten, je staat onder de sterren, luistert naar die liedjes, je wiegt daar buiten en je drinkt een paar glazen wijn – het is een afrodisiacum,’ vertelde de zanger aan het BBC Radio Ulster-programma Good Morning Ulster. Daarbij maakte Michael ook een grap over wat zijn optredens teweeg kunnen brengen. ‘Ik noem ze graag Bublé-bies’, zei hij. ‘Ik weet niet wat het inwonertal van die plaatsen is, maar ik weet wel dat het negen maanden na mijn openluchtconcerten verdubbeld zal zijn.’

Kinderen reizen mee met de zanger

De zanger vertelde dat hij sinds de geboorte van zijn kinderen ‘echt rustiger aan’ heeft gedaan met touren. Toch zullen ze deze zomer met hem meegaan, omdat ze volgens hem ‘ernaar uitkijken om Papi te zien en een korte vakantie te vieren’. ‘Ze vinden het geweldig om bij me te zijn, dus het wordt leuk.’ Voor Michael zijn de concerten extra bijzonder juist omdat hij minder vaak optreedt. ‘Spelen voor 50.000 mensen en diegene helemaal achterin – die voelt dat je een bijzonder moment hebt beleefd.’ Ook zei hij: ‘Je hoeft alleen maar naar mijn schema te kijken om te zien dat ik dit niet vaak doe, dus het is extra bijzonder om die avonden te hebben waarop je zo’n diepe connectie voelt – waarop je kunt doen wat je leuk vindt voor de mensen van wie je houdt.’

Terug naar Belfast na viraal moment

De zanger stond in 2019 voor het laatst in Belfast, toen hij optrad in de SSE Arena. Tijdens die show nodigde hij iemand uit het publiek uit om te zingen, waarna het optreden van de toen 13-jarige Síomha Nic Bhrádaigh viraal ging op sociale media. Het schoolmeisje uit Belfast zong de Ierse ballade An Cáilín Álainn, zoals de Ierse omroep RTÉ destijds meldde. Michael vertelde ook dat hij tijdens zijn vorige bezoek aan Belfast de Titanic-studio’s bezocht en op de IJzeren Troon uit Game of Thrones zat. Hij gaf daarbij aan te genieten van ‘nerdachtige’ toeristische ervaringen, zoals rondreizen in tourbussen.