Astrid Holleeder zag moeder gevangen in gewelddadige relatie

Tekst: Evelien Berkemeijer

Astrid Holleeder vertelt aan Nouveau dat haar behoefte om de regie te houden diep teruggaat naar haar jeugd.

Ze zag van dichtbij hoe haar moeder vastzat in een gewelddadige relatie. Die ervaring maakte al vroeg duidelijk dat financiële onafhankelijkheid voor Astrid Holleeder geen luxe was, maar noodzaak.

Moeder kon niet weg

Volgens Astrid kon haar moeder niet vluchten omdat zij afhankelijk was van haar man. ‘Zij kon niet vluchten omdat mijn vader het geld verdiende. Zij zat vast. Maar ik wist al heel jong: dat gaat mij niet gebeuren.’ Die overtuiging werd bepalend voor de manier waarop Astrid haar eigen leven wilde inrichten.

Altijd blijven werken

Financiële zelfstandigheid werd voor Astrid een reddingsboei. Ze werkte hard en zorgde ervoor dat ze nooit afhankelijk werd van een man, ook niet van haar broer. ‘Werken, werken, werken, initiatief nemen, niet wachten.’ Zelfs in de periode dat ze niet meer naar buiten kon, vond ze een manier om door te gaan door boeken te schrijven.

Stem voor andere vrouwen

Die veerkracht wil Astrid nu doorgeven aan vrouwen die zich in onveilige situaties bevinden. Ze wil een stem zijn voor wie zelf niet kan spreken omdat dat te gevaarlijk is. ‘Ik kan ze laten weten dat ik aan hen denk. En hopelijk zeg ik iets waar ze wat aan hebben.’