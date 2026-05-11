Oos Kesbeke dankbaar voor Jonnie Boer: ‘Veel van mogen leren’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Oos Kesbeke is nog altijd dankbaar dat hij Jonnie Boer heeft leren kennen. In gesprek met Wilfred Genee in de podcast Zolang Het Leuk Is vertelt Oos hoeveel de overleden topkok voor hem heeft betekend.

Volgens Oos Kesbeke heeft Jonnie Boer niet alleen als vriend, maar ook als inspiratiebron een grote rol gespeeld in zijn leven. Het gesprek maakt veel bij hem los, vooral wanneer het over het gemis gaat.

Veel van Jonnie geleerd

Oos vertelt dat hij mazzel heeft gehad dat hij Jonnie heeft mogen ontmoeten. ‘Buiten het feit dat hij een kameraad was, echt een maat, heb ik heel veel van die man mogen leren en hij heeft mij echt wel op een ander spoor gebracht.’ Volgens Oos waren conservenfabrieken vroeger allemaal hetzelfde. Jonnie liet hem op een andere manier naar zijn werk kijken en gaf hem nieuwe ideeën. ‘Dat er veel meer is dan een potje zilveruien’, zegt Oos, die dat nog altijd mooi vindt.

Diep geraakt door zijn overlijden

Het overlijden van Jonnie heeft Oos harder geraakt dan hij van tevoren had kunnen denken. ‘Dat heeft me echt tot in het diepst van mijn ziel geraakt.’ Zelfs Zwolle binnenrijden is moeilijk voor hem. ‘Ik kan er niks aan doen, dat raakt me gewoon heel erg.’ Na de opnames van de podcast moest Oos naar de boekpresentatie van Puur Jonnie, iets waar hij tegenop keek.

Altijd dezelfde man

Oos omschrijft Jonnie als iemand die altijd en overal dezelfde bleef. Zelf krijgt hij vaak te horen dat hij een ‘groot kind’ is, en dat herkende hij ook in Jonnie. Ook vertelt Oos hoe gek Jonnie op Amsterdam was en hoe goed ze daar samen over konden praten. Het is hoorbaar dat het onderwerp hem raakt, wanneer hij aangeeft dat ze het beter over iets anders kunnen hebben.