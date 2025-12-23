Oos Kesbeke en partner Farenas: ‘We kunnen goed bekvechten’

Tekst: Emelie van Kaam

Oos Kesbeke kan niet alleen een bazig mannetje zijn in zijn fabriek, ook thuis bij zijn partner Farenas kan het af en toe goed knetteren. Hun sterke meningen liggen daar meestal aan ten grondslag, delen ze deze week in Weekend. “Mensen kunnen ons soms tekeer zien gaan en denken: o jeetje, wat is er aan de hand?!”

De liefde van Oos Kesbeke en zijn Farenas begon in haar worden “heel cliché”. “We hebben als eerste een hele goede vriendschap opgebouwd. En toen kwamen we erachter dat we heel slecht zonder elkaar kunnen. Dat wil overigens niet zeggen dat we geen discussies hebben. Ik zeg ook altijd: “Zonder wrijving geen glans”.”

Bekvechten

Het knettert dus af en toe heus wel in huize Kesbeke “We kunnen ontzettend met elkaar bekvechten. We hebben allebei een heel sterke mening en er moet veel gebeuren om ons te overtuigen van iets anders. Maar daardoor prikkelen we elkaar wel erg. Mensen kunnen ons soms tekeer zien gaan en denken: o jeetje, wat is er aan de hand?!”

Harde grappen

Uit de hand loopt het volgens Farenas gelukkig nooit. “We kunnen ook ontzettend hard met elkaar lachen. We maken hele harde grappen en er is vooral héél veel liefde. Ik hou ontzettend veel van hem. En ja, ik kom er ook niet meer vanaf, haha!”

