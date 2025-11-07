Oos Kesbeke letterlijk onder stroom voor Het Perfecte Plaatje: ‘Mijn pacemaker’

Tekst: Denise Delgado

Het ging er deze week heet, of beter gezegd elektrisch, aan toe in ‘Het Perfecte Plaatje’. De kandidaten kregen de opdracht om de rauwe emoties van sporters vast te leggen terwijl die door de modder kropen onder een elektrisch geladen net. Voor Oos Kesbeke (67) was dat geen reden om afstand te houden. Hij besloot zelf onder het stroomdraad te kruipen voor het perfecte shot.

Een pijnlijke keuze

“Ik dacht: ik ga eronder liggen, dan kan ik ze mooi echt voor mijn lens nemen,” vertelt de augurkenkoning vastberaden. Maar dat bleek al snel een pijnlijke keuze. “Ik heb zoveel schokken gehad en geloof me: ze doen echt zeer,” roept hij, terwijl hij zichtbaar nog pijn heeft.

Elke kleine beweging leverde opnieuw een schok op. “En dan voel je het weer bij je kont,” klaagt Oos met een grimas. Presentator Tijl Beckand kon het niet laten om te grappen: “Sta je een beetje onder spanning, Oos?”

Pacemaker

Na talloze stroomstoten heeft Oos er uiteindelijk genoeg van gehad. “Ik heb er een paar gehad… echt waar, mijn pacemaker is compleet van de leg,” verzucht hij. Gastjurylid Remko de Waal merkt droogjes op dat hij ook gewoon een zoomlens had kunnen gebruiken. Waarop Oos lachend reageert: “Nou, kom maar op met dat ding dan.”

Winnaar van de opdracht

De pijn werd gelukkig beloond: Oos wist de jury te overtuigen en sleepte met zijn foto een 8,5 binnen én de winst van de opdracht. Zijn gevoel voor timing én lef maken hem niet alleen koning van het tafelzuur, maar ook van Het Perfecte Plaatje.

BEELD: RTL 4 – HET PERFECTE PLAATJE