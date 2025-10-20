Tijl Beckand schrijft zijn eigen sinterklaasboek: ‘Ontzettend leuk’

Tekst: Denise Delgado

Tijl Beckand (49) voegt een nieuwe titel toe aan zijn cv: kinderboekenschrijver! De presentator komt binnenkort met zijn eigen sinterklaasprentenboek getiteld ‘Een huis voor Sinterklaas’. Dat bevestigt een woordvoerder van Sinterklaasboeken.

Fantasiewereld

Het boek schreef Tijl in samenwerking met illustrator Rachelle Joy Slingerland. De presentator vertelt enthousiast over zijn schrijfavontuur: “Het was ontzettend leuk om dit verhaal te bedenken. Ik heb jonge kinderen en vind het geweldig om me in hun fantasiewereld te verplaatsen. In combinatie met mijn eigen belevingswereld is het, denk ik, een heel leuk sinterklaasverhaal geworden. Ik weet in ieder geval welk boek ik mijn kinderen de komende tijd ga voorlezen.”

Humor en verbeelding

Met Een huis voor Sinterklaas laat Tijl zien dat hij niet alleen op televisie, maar ook op papier zijn gevoel voor humor en verbeelding kwijt kan. Een boek vol fantasie, chaos en gezelligheid — precies zoals het sinterklaasfeest hoort te zijn.

Lees ook: Tijl Beckand sneert terug naar Arjen Lubach

In het verhaal is de boot van Sinterklaas dringend aan een opknapbeurt toe. De kinderen Faas en Dédée besluiten de goedheiligman een brief te sturen met een wel heel bijzondere uitnodiging: hij mag bij hen komen logeren! Dat klinkt gezellig, maar natuurlijk gaat er van alles mis.

Bekende Nederlanders

Elk jaar verschijnen er nieuwe sinterklaasprentenboeken, geschreven door bekende Nederlanders. Ze zijn gratis verkrijgbaar bij de aankoop van geselecteerde producten in de supermarkt.

Naast Tijl hebben dit jaar ook voetbalster Lieke Martens en balletdanseres Igone de Jongh hun eigen sinterklaasverhalen geschreven.

Bekijk ook:

BEELD: ANP