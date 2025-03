Igone de Jongh is weer verliefd

Tekst: Dunya Diercks

Balletdanseres Igone de Jongh (45) heeft na haar veelbesproken breuk met Thijs Römer opnieuw de liefde gevonden. Oplettende volgers van haar Instagram zagen in haar Stories een kiekje van haar nieuwe man met daarbij de tekst “my love”. Haar manager laat desgevraagd aan RTL Boulevard weten dat Igone inderdaad opnieuw gelukkig is in de liefde.

De man in kwestie is ene Antoine Miller. Hij is behalve model ook osteopaat. Volgens Boulevard plaatste hij recentelijk op Instagram Story een kiekje waarop hij en Igone samen knus voor een haardvuur zitten.

Igone zelf heeft inmiddels ook gereageerd en zegt tegen het entertainmentprogramma: “Antoine en ik hebben elkaar onlangs gevonden en het klikte eigenlijk meteen. Inmiddels zijn we hartstikke verliefd en hebben we het goed samen. Aangezien hij in Frankrijk woont, ben ik daar veel en ook dat maakt me gelukkig.”

Misbruik minderjarige meisjes

In 2023 maakte de danseres bekend na een huwelijk van vier jaar te gaan scheiden van Thijs Römer, nadat was gebleken dat hij online drie minderjarige meisjes had misbruikt. In augustus 2023 werd hij daarvoor veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk.