Raad de BN’er: wie staat er op deze jeugdfoto?

Met zijn gevoel voor stijl én zijn gevoel voor humor schopte deze BN’er het van achter de schermen, naar vóór de schermen. Menig onzekere vrouw vond zichzelf weer helemaal terug dankzij zijn ongezouten meningen (“Wat is er lelijker dan een witte legging? Twee witte leggings…”).

Hij verruilde de camper waarmee hij met een bekende presentatrice het land doortourde voor metamorfoses-on-the-go, al snel vol volle zalen in heel het land. Maar ook kende hij diepe dalen: door een diepe depressie trok hij zich lange tijd terug. Inmiddels gaat het stukken beter en is hij weer overal te zien, soms in een volledig andere gedaante maar ook geheel als zichzelf in een vol Ahoy, samen met al zijn ‘friends’.

Maar wie-o-wie is dit? Kijk hier voor het antwoord!