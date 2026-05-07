Zien! Koningin Máxima draagt plastic hakken in Venetië

Tekst: Ruth Smeets

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander zijn aanwezig op de Biënnale in Venetië, een toonaangevend kunstfestival. Opvallend genoeg trok koningin Máxima plastic schoenen uit de kast.

Zoals altijd arriveerde de koningin in stijl. Al trekken haar schoenen veel bekijks.

Koningspaar in Venetië

Het is een drukke week voor ons koningspaar. Maandagavond stonden ze nog op de Dam tijdens de Nationale Herdenking. Dinsdagavond vierden ze uitbundig feest tijdens het 5 mei-concert aan de Amstel. En woensdagochtend vertrokken ze naar Venetië om het prestigieuze kunstfestival Biënnale bij te wonen.

In die Italiaanse stad openden koning Willem-Alexander en koningin Máxima het Nederlandse paviljoen van het festival. Een bijzondere gebeurtenis, waarvoor een stijlvolle outfit gepast is.

Dít droeg koningin Máxima in Venetië

Laat dat maar over aan onze koningin. Samen met koning Willem-Alexander arriveerde ze in een gondel, gekleed in een zwarte A-lijn rok met witte lelies en een getailleerde zwarte blazer met een witte lelie opgespeld. Een grote hoed en een parelketting maken de klassieke look af. Het lijkt wel alsof koningin Máxima zo uit de jaren vijftig komt gelopen.

Plastic schoenen

Terwijl ze uit de gondel stapt en voet zet op het platteland, vallen echter vooral haar schoenen op. Aan haar voeten draagt ze plastic slingback pumps met een zwarte neus. Dat klinkt overigens goedkoper dan de schoenen daadwerkelijk zijn. De hakken zijn afkomstig van het Italiaanse merk Gianvito Rossi.

Geliefde outfit van koningin Máxima

Het is niet de eerste keer dat koningin Máxima wordt gespot in de klassieke outfit met uitlopende lelierok en getailleerde blazer. Ze droeg de driedelige set eerder in maart 2017, tijdens het staatsbezoek van de Argentijnse president Macri. En in oktober trok ze de set uit de kast voor het 75-jarig jubileum van Hotel Management School Maastricht (HMSM). Al combineerde ze de look toen met een lichte cocktailhoed.