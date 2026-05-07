Zó reageren de slachtoffers van Ali B op de uitspraak van de rechter

Tekst: Ruth Smeets

Ali B is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar. De slachtoffers hebben inmiddels gereageerd op deze uitspraak.

De advocaten van zowel Naomi als Ellen ten Damme lieten van zich horen nadat Ali B werd veroordeeld tot drie jaar celstraf. Die straf viel in het hoger beroep hoger uit dan in de vorige zaak. In juli 2024 werd de rapper veroordeeld tot twee jaar cel.

Reactie van Naomi op straf Ali B

Tijdens een schrijverskamp in Heiloo in 2018 zou Ali B twee keer een jonge vrouw, Naomi, hebben belaagd. Hoewel er onvoldoende bewijs is voor de aanranding, acht het hof het zwaarste vergrijp, de verkrachting, wél bewezen. Haar advocaat Bernard Springer laat weten dat Naomi dolblij is dat de rechters haar geloven. ‘Dit is de erkenning waarnaar ze op zoek was.’

Over de straf zegt hij: ‘Dat er ook nog drie jaar cel wordt opgelegd, terwijl er een half jaar minder was geëist, is voor haar helemaal de bevestiging dat ze serieus wordt genomen.’

Volgens Springer hoopt Naomi dat ook andere vrouwen naar voren durven te stappen als ze seksueel zijn misbruikt. ‘Durf je dat niet direct bij de politie, doe je verhaal dan bij een psycholoog of bij iemand die je vertrouwt. Wie maakt niet uit, maar doe je verhaal, want daaraan hecht een rechter waarde.’

Reactie van Ellen ten Damme op straf Ali B

Het tweede slachtoffer in de zaak is zangeres Ellen ten Damme. Zij werd in 2014 ’s nachts in haar hotelkamer in Marokko aangevallen door Ali B. Beiden waren daar voor opnames van het televisie De Muziekkaravaan. Ellen verzette zich hevig toen Ali B haar aanviel.

Via haar advocaat Ruth Jager laat ze weten blij te zijn dat ‘er recht is gesproken’. Jager: ‘Zelf spreekt ze altijd over een poging tot verkrachting, zelfs al wist hij even bij haar binnen te dringen. Maar verkrachting of poging tot verkrachting is voor haar ook niet het belangrijkste. Het gaat er vooral om dat ze door hem is aangevallen en dat ze zich daar onderuit moest vechten. En dat is erkend door de rechtbank en nu ook door het hof.’

Ali B gaat in cassatie

Ali B vindt de veroordeling zwaar, aldus zijn advocaat Bart Swier. ‘Hij is pijnlijk verrast dat hij nu voor twee verkrachtingen is veroordeeld, maar hij is strijdbaar.’ De rapper en zijn advocaat gaan in cassatie bij de Hoge Raad. Hiermee willen ze toetsen of de raadsheren de rechtsregels juist hebben toegepast.

Ali B was niet bij de uitspraak aanwezig. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak uitte hij meermaals zijn ongenoegen over de media.

