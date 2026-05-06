Olcay Gulsen worstelt met uitnodigingen voor haar bruiloft: ‘Ik snap dat mensen vriendschappen verliezen’

Tekst: Ruth Smeets

Ondernemer Olcay Gulsen (45) is druk met de voorbereidingen voor haar bruiloft. Bij het versturen van de uitnodigingen loopt ze tegen een dilemma aan.

Olcay is sinds februari verloofd met platenbaas Eelko van Kooten. Op TikTok deelt ze dat ze zich op haar bruiloft enkel wil omringen met haar inner circle. Na het versturen van de uitnodigingen krijgt ze te maken met een vriendin die daardoor is gekwetst.

Olcay Gulsen wil een intieme bruiloft

‘Het was zó moeilijk om te bepalen wie er wel en niet mochten komen, want het liefst wil je iedereen uitnodigen’, begint Olcay haar verhaal. Ze geeft het voorbeeld van haar Koerdische familieleden, die voor een bruiloft een zaal met ledverlichting afhuren, waar 500 mensen eten van plastic borden. ‘Iedereen is welkom, er is leuke live muziek. Ik hou van dat soort bruiloften, maar mijn bruiloft is gewoon veel kleiner en in het buitenland.’

Daarom besloot Olcay om alleen mensen uit te nodigen die behoren tot haar echte vriendenkring. De grens trekt ze bij mensen die ze al meer dan een half jaar niet heeft gesproken of gezien. En dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

Verbroken vriendschappen en ruzies door bruiloft

‘Een vriendin slash kennis is heel verdrietig en stuurde me een berichtje met de vraag of we kunnen bellen, omdat ze het echt heel erg vindt dat ze niet is uitgenodigd’, zegt Olcay. ‘Ik vind dat zó moeilijk. Ik snap helemaal dat mensen vriendschappen verliezen of dat er ruzies ontstaan naar aanleiding van een bruiloft.’

Daarover komt de ondernemer tot een belangrijke conclusie: ‘Het is stress die niets met mij te maken heeft, maar wel wordt veroorzaakt door zo’n bruiloft. Natuurlijk wil je het liefst iedereen erbij hebben, maar waar trek je de grens? Je moet met een klein select groepje de mooiste dag van je leven gaan vieren. De struggle is echt real.’ Ook vraagt ze haar volgers om haar te helpen met dit dilemma.