Familie van Jade Kops reageert op steunbetuigingen

Tekst: Ruth Smeets

Op Instagram reageert de familie van Jade Kops op de vele steunbetuigingen die ze kregen sinds haar overlijden afgelopen vrijdag.

De familie is dankbaar voor de grote hoeveelheid steunbetuigingen. Ook laten ze weten druk bezig te zijn met het regelen van het afscheid.

Lees ook: Jade Kops op 19-jarige leeftijd overleden

Dít zegt de familie van Jade Kops

‘Lieve allemaal,’ begint de familie het bericht bij een zwart-wit foto van Jade. ‘We waarderen alle steunbetuigingen enorm. Het doet ons goed te weten dat Jade zoveel harten heeft geraakt.’

Ook schrijft het gezin: ‘Voor nu willen we ons vooral richten op het verwerken van ons eigen verdriet en het regelen van het afscheid van onze lieve dochter en zus.’

Het afscheid van Jade Kops

De uitvaart van Jade vindt vrijdag plaats in besloten kring. Wie Jade een laatste eer wil bewijzen, is volgens de familie welkom in de erehaag op 1 mei rond 12:15 uur in Naaldwijk. ‘De erehaag wordt gevormd vanaf de kruising Stokdijkkade/Verdilaan richting Secretaris Verhoeffweg. Volg alstublieft de aanwijzingen van de aanwezige regelaars, zodat het afscheid rustig en waardig kan verlopen.’

De familie adviseert, indien mogelijk, zoveel mogelijk op de fiets te komen. Ook delen ze in de post een link naar het online condoleanceregister.

Bekijk ook: