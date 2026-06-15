Freek Rikkerink vertelt hoe Suzan en hij met diagnose omgaan

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de documentaire Suzan & Freek: We Vieren Het Leven vertelt Freek Rikkerink openhartig over de periode waarin hij hoorde dat hij longkanker heeft.

De zanger blikt terug op de eerste signalen en legt uit hoe hij en Suzan met de diagnose omgaan. Daarbij speelt voor Freek Rikkerink vooral één ding een grote rol: blijven doorgaan.

Eerste signalen tijdens het hardlopen

Freek merkte voor het eerst dat er iets niet klopte tijdens het hardlopen. Op dat moment was Suzan zes weken zwanger. ‘Suus was zes weken zwanger en liep mij er gewoon faliekant uit’, vertelt hij. ‘Ik dacht: hoe kan dat nou? Toen ben ik naar de huisarts gegaan om poolshoogte te nemen en daar kwam de diagnose uit die iedereen wel kent.’

Sporten geeft houvast

In de documentaire is te zien dat Freek veel steun haalt uit sporten. Hardlopen helpt hem om lichamelijk en mentaal sterk te blijven. ‘Ik beschouw mijzelf als fitter dan een jaar geleden. Voor shows proberen we altijd fit te worden door een beetje hard te lopen.’ Volgens de zanger doet hij alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt om zich zo goed mogelijk te voelen. ‘Alles wat ik kan doen om mij mentaal en fysiek topfit te voelen, doe ik.’

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Suzan richtte zich op de babykamer

Waar Suzan zich vooral richtte op de toekomst en de komst van hun kindje, ging Freek op zoek naar antwoorden. ‘Ik was altijd iemand van een ratio. Ik leefde altijd in mijn hoofd en ik heb echt moeten leren om weer bij mijn gevoel te komen.’ Daarbij heeft Suzan hem veel geleerd. ‘Suus is echt een gevoelsmens, dus daar heb ik veel van geleerd. Zij is als een malle de babykamer gaan doen. Dat was haar copingmechanisme.’

Blijven doorrennen

Ondanks zijn ziekte wil Freek niet dat kanker zijn leven bepaalt. ‘Voor mij is dat gewoon een gesloten boek. Ik ben waar ik nu ben en voor nu gaat alles goed.’ Zijn kijk op het leven vergelijkt hij met een lange hardloopwedstrijd. ‘Je hebt geen idee wanneer die auto je inhaalt, maar het enige wat je kan blijven doen is doorrennen.’ Daarbij ziet hij twee opties: ‘Dan heb je twee keuzes: of je stopt met rennen en laat je inhalen, of je gaat door en hoopt dat je de auto toch nog van je afschudt.’