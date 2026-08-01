De vakantiebestemming van… Roxeanne Hazes

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roxeanne Hazes zocht in 2023 de zon op tijdens een vakantie op Tenerife.

Samen met haar gezin genoot Roxeanne Hazes van alles wat het eiland te bieden heeft. Op Instagram gaf ze haar volgers een inkijkje in de familievakantie. De reis kwam op een welkom moment, na een pittige periode.

Genieten met het gezin

Op de foto’s die Roxeanne deelde, is te zien hoe het hele gezin geniet van de zee en de vele terrasjes die Tenerife rijk is. De beelden laten zien dat de familie volop van de vakantie genoot. Het bericht van Roxeanne werd onder anderen geliket door haar (ex-)schoonzus Monique Westenberg. Daarmee liet Monique zien de vakantiefoto’s van de zangeres te waarderen.

Tekst gaat verder onder post.

Roerige periode

Roxeanne kwam op dat moment net uit een moeilijke periode. Ze was met haar moeder Rachel verwikkeld in een erfeniszaak en liet weten dat dit haar mentaal zwaar viel. Daarom was de zangeres niet aanwezig bij de rechtszaak.

Over Tenerife

Tenerife is het grootste eiland van de Spaanse Canarische Eilanden en ligt in de Atlantische Oceaan. Het eiland heeft een vulkanisch landschap met bergen, rotsachtige kusten en stranden met zowel donker als licht zand. Een van de bekendste bezienswaardigheden is Nationaal Park Teide, dat rond de vulkaan El Teide ligt en sinds 2007 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. In het park kunnen bezoekers wandelen en het vulkanische landschap bekijken.

Strandvakantie in Tenerife

Naast natuur biedt Tenerife verschillende mogelijkheden voor een strand- of actieve vakantie. Langs de kust liggen badplaatsen, stranden en natuurlijke zeewaterbaden, terwijl gebieden als Anaga en Teno geschikt zijn voor wandelingen. Vanuit verschillende plaatsen worden ook boottochten georganiseerd om walvissen en dolfijnen te bekijken. Door het doorgaans milde klimaat kan het eiland gedurende het hele jaar worden bezocht, al kunnen de weersomstandigheden per deel en hoogte van het eiland verschillen.