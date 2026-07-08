Roxeanne Hazes over Dré: ‘Hij was echt een kleptomaan’

Tekst: Lisa Manche

In de nieuwe aflevering van de podcast ‘ADHAZES’ halen André en Roxeanne Hazes herinneringen op aan hun aanwezigheid bij concerten van hun vader. Het blijkt dat de twee als kind niet altijd zo braaf waren.

Blijven zitten

Toen André en Roxeanne jonger waren, moesten ze bij de eerste drie liedjes van hun vader blijven zitten, omdat er werd gefilmd. ‘Dat is dan cute’, zegt Roxeanne. ‘Dat dan twee kinderen heel liefdevol naar hun vader kijken’.

Naar de kleedkamers

Hoewel het er op beeld heel lief uitzag, vertelt André dat ze meer op hun horloge zaten te kijken, omdat ze weg wilden. Hoewel Roxeanne zich daar nu niks meer bij kan voorstellen, vertrokken de twee daarna naar de kleedkamers. ‘Ik had het zo vet gevonden om bij een concert van hem aanwezig te zijn’.

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‘Zieke kleptomaan’

Eenmaal in de kleedkamers ging het vaak mis. ‘Dré was echt een zieke kleptomaan’, vertelt Roxeanne. ‘Jij stal alles wat je zag.’ De zangeres benadrukt dat haar broertje dit met name voor haar deed. ‘Want dan zei ik: ‘ik zou eigenlijk wel heel graag dit willen’ en dan ging je dat gewoon voor mij stelen’. ‘Dan krijg je dat toch’, reageert André serieus. ‘En nu harten, dat is bizar hè’, grapt de zanger tegen zijn zus.

En of Roxeanne een hart heeft gestolen. Dinsdag stapte ze na een verloving van negen jaar in het huwelijksbootje met Erik Zwennes. Meer over hun huwelijk bekijk je hier.