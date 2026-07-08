Twee weken na herseninfarct: Peter Jan Rens opnieuw in ziekenhuis met hartproblemen

Tekst: Lisa Manche

Heftig nieuws voor Peter Jan Rens. Nadat hij twee weken geleden in het ziekenhuis werd opgenomen door een herseninfarct, gaat het opnieuw niet goed met de presentator.

Aan de bel getrokken

Aan Story bevestigt Peter Jan Rens dat hij twee weken na zijn herseninfarct weer is opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen. ‘Ik voelde me al langer benauwd’, laat hij weten. Volgens de presentator herstelt hij goed van zijn herseninfarct, maar trok hij vanwege zijn benauwdheid toch aan de bel bij een verpleegkundige. ‘Dat nam ze heel serieus en ze waarschuwde een arts.’

Hartproblemen

Tijdens het herstel van zijn herseninfarct in het ziekenhuis, onderging Peter Jan verschillende hartonderzoeken. ‘Daaruit bleek dat ik hartproblemen heb. En dat had waarschijnlijk ook mijn herseninfarct veroorzaakt. Voordat ik uit het ziekenhuis werd ontslagen, werd er een afspraak gemaakt voor een hartkatherisatie.’ De presentator onderging deze afgelopen vrijdag.

Niet naar huis

Peter Jan zou eventueel ook gedotterd worden, maar dat bleek uiteindelijk geen optie. ‘Een kransslagader zit vrijwel dicht en er is nog een beschadiging. Ik mocht ook niet naar huis. Daarom lig ik nu op Medium Care aan een hartmonitor, die houdt alles in de gaten’, legt hij uit.

Beter dan ooit

De presentator laat weten zich veilig te voelen in het ziekenhuis. ‘Ik heb een batterij aan medicatie gekregen, waardoor ik me beter voel dan ooit.’ Het voelt door de medicatie alsof zijn hart weer zuurstof krijgt. Al is het maar een tijdelijke oplossing. ‘Deze week hoor ik van de artsen welke ingreep ze gaan doen. Ik hoop toch op stents. Die verwijden de kransslagader, maar het kan ook een veel heftigere ingreep zijn zoals een openhartoperatie. Ik laat het maar over me heen komen.’